COVID-19: le nombre de nouveaux cas signalés franchit la barre des 2000

Le Québec a atteint un sommet peu enviable en dépassant le plateau des 2000 nouveaux signalements de COVID-19, même si certains dataient de la veille.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, ce ne sont pas moins de 2031 nouveaux cas qui ont été recensés.

L’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) apporte un bémol à ce bilan en indiquant qu’une «partie des 2031 cas confirmés rapportés [...] provient d’un rattrapage dans la saisie de cas identifiés la veille qui n’avaient pas pu être saisis à temps».

L’INSPQ signale aussi que le nombre de cas actifs s’élève à 13 846. Depuis le début de la pandémie, les autorités ont rapporté un total de 149 908 cas de COVID-19.

Elles ont déploré 48 décès, dont 11 survenus dans les dernières heures, 27 entre le 28 novembre et le 3 décembre, huit avant le 28 novembre et les deux autres à une date inconnue.

Le bilan s’établit à 7231 victimes.

La situation s’est toutefois améliorée dans les hôpitaux. Les autorités rapportent samedi 754 hospitalisations, sept de moins que la veille. On comptait aussi 96 patients aux soins intensifs, un de moins que ce qui était rapporté vendredi.

Peu de régions ont été épargnées par la progression de la contagion. On a recensé 630 cas supplémentaires sur l’île de Montréal, 304 dans la Capitale-Nationale, 263 en Montérégie, 145 à Laval, 137 au Saguenay-Lac-Saint-Jean et 108 en Estrie.

Les autorités ont signalé 99 nouveaux cas en Chaudière-Appalaches, 82 en Lanaudière, 80 en Mauricie-Centre-du-Québec et 70 dans les Laurentides.

La situation semble plus rose en Outaouais et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine où on a rapporté respectivement 27 et quatre nouveaux cas.

Les autorités disent que 35 391 prélèvements et 34 942 analyses ont été réalisés le 3 décembre.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 404 600 cas de la COVID-19 et 12 544 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

– 149 908 cas au Québec, dont 7231 décès;

– 123 526 cas en Ontario, dont 3737 décès;

– 64 851 cas en Alberta, dont 590 décès;

– 36 132 cas en Colombie-Britannique, dont 492 décès;

– 18 069 cas au Manitoba, dont 362 décès;

– 9527 cas en Saskatchewan, dont 55 décès;

– 1358 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

– 528 cas au Nouveau-Brunswick, dont sept décès;

– 343 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

– 206 cas au Nunavut;

– 73 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

– 51 cas au Yukon, dont un décès;

– 15 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

