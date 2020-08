COVID-19: le nombre de nouveaux cas franchit la barre des 100

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas a franchi la barre des 100 pour la première fois en neuf jours.

Selon les données publiées samedi par le ministère de la Santé, les autorités ont signalé 104 cas supplémentaires de personnes atteintes par la COVID-19, ce qui porte le nombre total de cas à 61 599 depuis le début de la pandémie.

Six décès se sont ajoutés, dont trois survenus entre les 15 et 20 août, et un autre avant cette période. On a déploré 5739 décès sur le territoire québécois à cause de la COVID-19 depuis l’apparition du virus.

Signes encourageants: le nombre d’hospitalisations a diminué de 12 par rapport à la veille, pour un total de 124. Parmi ces patients, 16 se trouvent aux soins intensifs, une diminution de sept.

L’Institut national de la santé publique fait aussi état de 54 576 personnes rétablies, 104 de plus que la veille.

La grande région montréalaise demeure la plus touchée par la progression du coronavirus. On a recensé 36 nouveaux cas sur l’île de Montréal pour un total de 29 582 depuis le début de la pandémie. Laval a enregistré 12 nouveaux cas à 6222 et la Montérégie 11 nouveaux cas à 9203.

La pandémie a aussi progressé dans l’Outaouais (11 nouveaux cas à 762), dans Lanaudière (10 nouveaux cas à 4770), dans les Laurentides (9 nouveaux cas à 4134) et en Estrie (6 nouveaux cas à 1148).

La situation est plus stable en Mauricie-Centre-du-Québec où on a recensé 2126 cas (+1) depuis le début de la pandémie, dans la Capitale-Nationale, 2019 (+4), au Saguenay-Lac-St-Jean, 374 (+1) et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, 211 (nombre égal).

Le nombre de prélèvements réalisés le 20 août s’élève à 15 950.

Au Canada

On rapporte 124 585 cas confirmés de COVID-19 dans l’ensemble du Canada depuis le début de la pandémie. On a déploré aussi 9071 décès.

Selon l’Agence de la santé publique du Canada, 89 % des personnes atteintes par la COVID-19 se sont rétablies. Les laboratoires de l’ensemble pays ont réalisé des tests de dépistage de la COVID-19 pour plus de 5 millions de personnes ce jour. Au cours des dernières semaines, le nombre quotidien de cas au pays a varié entre 350 et 500 cas par jour.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

- 61 599 cas au Québec, dont 5739 décès;

- 41 287 cas en Ontario, dont 2797 décès;

- 12 748 cas en Alberta, dont 230 décès;

- 4915 cas en Colombie-Britannique, dont 202 décès;

- 1595 cas en Saskatchewan, dont 22 décès;

- 1078 cas en Nouvelle-Écosse, dont 64 décès;

- 830 cas au Manitoba, dont 12 décès;

- 268 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès;

- 188 cas au Nouveau-Brunswick, dont deux décès;

- 44 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

- 15 cas au Yukon;

- cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris;

- aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

