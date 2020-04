COVID-19: le nombre de décès bondit de 17 % sur le territoire québécois

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz

THE CANADIAN PRESS/Ryan Remiorz Des piétons respectent les principes de distanciation sociale, le vendredi 17 avril 2020, à Montréal (photo d'archives)

MONTRÉAL — La crise de la COVID-19 continue d’enregistrer de tristes records au Québec, même si la réalité est encore moins noire que les prévisions des autorités.

Ainsi, l’Institut national de santé publique du Québec a rapporté que le nombre de décès liés à la maladie avait bondi de 17 % pour atteindre 805.

Le nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs est passé de 207 à 258, une hausse de 24 %.

Ces données ont été colligées vendredi à 18h.

La situation tragique dans les CHSLD et autres résidences pour personnes âgées pourrait expliquer ce triste bilan.

Les autres données semblent toutefois être plus encourageantes. Le nombre de cas confirmés s’élève à 17 521, une hausse de 725 ou 4 % par rapport à la veille. Quant au nombre d’hospitalisations, on en dénombre 1130, soit 54 ou 5 % de plus que la veille.

En tout, 2964 personnes attendaient le résultat de leur test.