Noël et COVID-19: le gouvernement Legault veut éviter les foules dans les magasins

Le gouvernement provincial a lancé mardi la campagne «Achetons québécois» pour encourager la population à soutenir l’économie locale en achetant des produits fabriqués ici.

La campagne a aussi pour but d’inciter les gens à commencer leur magasinage des Fêtes le plus tôt possible pour éviter les foules dans les centres commerciaux en cette année particulière de pandémie.