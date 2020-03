COVID-19: nettoyez boîtes aux lettres et poignées de portes, demandent les facteurs

Alors que les livraisons à domicile se multiplient, les travailleurs des postes demandent aux clients de prendre des précautions supplémentaires pour éviter la propagation de la COVID-19.

Tous devraient nettoyer et désinfecter leurs boîtes aux lettres, rampes d’escalier et poignées de porte tous les jours, si possible, selon le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP).

Les boîtes aux lettres communautaires, elles, ne font pas l’objet de mesures de nettoyage supplémentaires, mais Postes Canada assure que “le facteur ouvre tout le panneau des boîtes aux lettres avec une clé au bas de l’unité sans entrer en contact avec les portes individuelles”.

Postes Canada assure qu’elle fournit également à ses employés des produits désinfectants et de l’équipement de protection pendant leurs quarts de travail.

Les clients devraient, de leur côté, respecter les mesures de distanciation sociale, que ce soit lors d’une livraison à domicile ou au moment de récupérer un colis au bureau de poste. Évidemment, n’allez pas au bureau de poste si vous vous sentez malade.