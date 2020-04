COVID-19: Ne pas se laver les cheveux pour les embellir, mauvaise idée

Sur les réseaux sociaux, dans de nombreux magazines, la “cure de sébum” est vantée depuis des années. Le but? Ne plus se laver les cheveux pendant un mois au minimum afin d’embellir votre chevelure et de réguler la sécrétion de sébum.

Une question d’hygiène

Déconseillé en temps normal également

Si la cure naturelle n’est pas recommandée par Laurence Coiffard et Céline Couteau, autrices du blog “Regard sur les cosmétiques”, c’est également pour cette raison: “Lorsqu’on se lave les cheveux, on élime du sébum mais également d’autres saletés qui se logent dans notre tête. De plus, quand on ne se lave pas les cheveux, on ne lave pas non plus notre cuir chevelu. Ce n’est pas hygiénique.”