COVID-19: Nouveaux refuges et nouveaux centres de jour à Montréal

De nouvelles ressources se mettent en place pour les personnes en situation d’itinérance à Montréal, a annoncé la mairesse Valérie Plante dans son point de presse mardi.

Un nouveau refuge comptant 50 lits pour hommes ouvre ce soir au marché Bonsecours et, dès jeudi, un refuge ouvrira au centre Jean-Claude Malépart dans le Centre-Sud. Ce refuge de 60 lits sera accessible aux hommes et aux femmes. Par ailleurs, un espace sera ouvert à l’hôpital Royal-Victoria, espace qui pourra accueillir 100 personnes et qui s’ajoute donc à l’unité d’isolement qui y est déjà en place.

