COVID-19: les données incertaines compliquent la modélisation de la maladie

Getty Images Que les modèles soient absolument exacts ou non, les experts soulignent l’importance de s’en tenir aux mesures de distanciation sociale.

«Tant que les tests demeurent constants, observer des hausses plus faibles ou aucune hausse ou une baisse — tout cela serait bien», a indiqué Mme Colijn, qui est titulaire de la chaire de recherche Canada 150 en mathématiques pour l’évolution, l’infection et la santé publique à l’Université Simon Fraser, en Colombie-Britannique.

Mais lorsqu’ils apparaîtront, si les méthodes sont efficaces, on devrait constater une baisse du nombre de nouveaux cas par rapport aux jours précédents, pour finalement en arriver à aucun nouveau cas.

Mais le défi pour les mathématiciens et le gouvernement fédéral est un manque de données dans certains cas et ce que Mme Colijn a appelé du «bruit» dans les données dans d’autres cas, ce qui rend difficile la prévision de l’évolution de la maladie au Canada.

Lundi, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, a déclaré que le gouvernement fédéral continuait de demander aux provinces de publier des données plus précises, et a offert de l’aide au besoin.

La vice-première ministre Chrystia Freeland a déclaré que le premier ministre Justin Trudeau devait soulever ces questions lors d’un appel avec les premiers ministres, lundi soir.

De l’incertitude dans les graphiques

Ashleigh Tuite, professeure agrégée d’épidémiologie à l’Université de Toronto, a expliqué que les graphiques qui circulent et qui montrent la trajectoire potentielle de la COVID-19 au Canada sont accompagnés «d’un grand nombre d’incertitudes» pour plusieurs raisons.

Premièrement, nous en apprenons encore sur la transmission et le comportement de la maladie. Deuxièmement, les cas confirmés reflètent le passé récent, pas le présent, en raison de la période d’incubation du virus. Et troisièmement, les protocoles de test ont changé et de nombreuses personnes qui présentent des symptômes compatibles avec la COVID-19 ne seront jamais testées, ce qui signifie que les modélisateurs n’ont pas de chiffres précis avec lesquels travailler.

«Malheureusement, la réalité est que les données dont nous disposons pour avoir une idée de ce qui se passe en ce qui a trait à la transmission de la maladie sont assez compliquées», a-t-elle noté.