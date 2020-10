COVID-19: la Maison-Blanche a refusé d'imposer le masque dans les transports

Prasit photo via Getty Images

L’agence de santé publique américaine a rédigé une ordonnance générale le mois dernier, exigeant que tous les passagers et employés portent des masques dans les transports aux États-Unis. Mais celle-ci a été bloquée par la Maison-Blanche, selon deux responsables fédéraux de la santé, rapporte le New York Times ce vendredi 9 octobre.

Cette mesure aurait été la plus contraignante jamais prise aux États-Unis pour freiner la propagation de la COVID-19, qui continue d’infecter plus de 40 000 Américains en moyenne par jour.

Les deux responsables fédéraux ont déclaré qu’ils avaient bénéficié du soutien du secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex Azar, pour rédiger cette ordonnance, mais que le groupe de travail de la Maison-Blanche sur le coronavirus, dirigé par le vice-président Mike Pence, a même refusé d’en discuter.

Une décision laissée aux États et villes

Selon le NYT, cette ordonnance aurait exigé le port du masque facial dans les avions, les trains, les bus et les métros, ainsi que dans les centres de transit tels que les aéroports, les gares et les dépôts de bus.

Un responsable du groupe de travail de la Maison-Blanche a déclaré que la décision d’exiger des masques devait être laissée aux États et aux localités. «L’approche adoptée par le groupe de travail sur le port du masque est que la réponse à New York est différente de celle du Montana ou de Tuscaloosa en Alabama. Les autorités locales et étatiques doivent déterminer la meilleure approche pour leurs efforts de réaction en fonction de l’impact du coronavirus sur leur région.»

Face à la COVID-19, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde, avec 213 795 décès pour 7 665 150 cas.

