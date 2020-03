COVID-19: dès lundi, les voyages intérieurs interdits aux Canadiens malades

THE CANADIAN PRESS/Sean Kilpatrick

OTTAWA — À partir de lundi midi, les Canadiens ne pourront plus embarquer sur des vols intérieurs ou dans un train s’ils présentent des symptômes de la COVID-19.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce samedi, lors de sa conférence de presse quotidienne à l’extérieur de sa résidence.

Il a aussi appelé les Canadiens à rester chez eux, même si c’est la fin de semaine et que le mercure commence à monter.

«C’est sérieux. Faites ce qu’il faut et restez à la maison», ajoutant que ceux qui choisissent de se réunir avec leurs proches et leurs amis risquent de mettre d’autres personnes en danger.

Hier, le sous-administrateur en chef de la santé publique du Canada a brossé un portrait peu réjouissant de la situation canadienne au sujet de la pandémie de la COVID-19.

Le Dr Howard Njoo estime que la bataille est loin d’être terminée. Elle pourrait durer «des mois» et il faudrait se préparer à une seconde vague du virus.

Au Québec, on compte plus de 2000 cas — plus du double des 993 cas en Ontario.

Une lueur d’espoir est survenue de la part de la Colombie-Britannique. La médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Bonnie Henry, a dit vendredi que la courbe avait cessé sa croissance et a appelé les résidents à poursuivre leurs efforts de distanciation physique.

Pris au large du Panama

Il y a 248 Canadiens pris sur le navire de croisière MS Zaandam, accosté au large du Panama. Plusieurs passagers souffrent de symptômes liés à la COVID-19. Quatre en sont déjà morts.

Le fédéral travaille activement avec le gouvernement du Panama et la compagnie Holland America, qui opère le Zaandam, afin de rapatrier les Canadiens.

Dans une déclaration vendredi, Holland America a confirmé que 53 passagers et 85 membres de l’équipage présentaient des symptômes. Deux personnes ont eu un résultat positif à la COVID-19.

Alerte à la fraude

Le ministère des Finances du Canada a averti la population de prendre garde aux messages texte frauduleux.

Si on a reçu un message indiquant qu’on a reçu un dépôt de la Prestation canadienne d’urgence, il ne faut pas cliquer pas sur le lien, car il ne provient pas du gouvernement.

Nombre de cas

Le dernier bilan de la santé publique est de 4768 cas confirmés ou soupçonnés. On a également compté 55 décès liés à la maladie à COVID-19.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 2021 au Québec, dont 18 décès; 993 en Ontario, dont 18 décès; 792 en Colombie-Britannique, dont 16 décès; 542 en Alberta, dont deux décès; 104 en Saskatchewan; 102 à Terre-Neuve-et-Labrador; 90 en Nouvelle-Écosse; 50 au Manitoba, dont un décès; 45 au Nouveau-Brunswick; 11 à l’Île-du-Prince-Édouard; cinq dans deux des trois territoires. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.

Il faut ajouter à ces bilans les 13 cas chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

