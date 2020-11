Luis Alvarez via Getty Images

Alors que New York ferme ses écoles et que Québec a annoncé un assouplissement de ses mesures sanitaires pour les Fêtes, les yeux se tournent vers une étude qui, sur la base des déplacements de 98 millions de personnes, conclut qu’au printemps dernier, hôtels, salles de sport et surtout restaurants, ont été à l’origine de la grande majorité des contaminations.

Rien que dans la région de Chicago, les restaurants, à eux seuls, étaient quatre fois plus « à risque » que le groupe des gyms. « Une minorité de points d’intérêt ont produit la majorité des infections », lit-on dans l’étude, parue dans Nature le 10 novembre. Elle s’appuie sur les données de déplacement des téléphones cellulaires et porte sur 10 des plus grandes villes des États-Unis, entre les mois de mars et de mai.

L’étude a donc ses limites : les données de déplacement disent combien de gens sont dans combien d’endroits, mais chaque utilisateur d’un téléphone ne peut pas être identifié à un cas de COVID. Les conclusions des chercheurs prennent donc la forme d’un modèle épidémiologique : prédire, à partir de ces données de déplacement, où seraient les foyers d’éclosion du virus, et vérifier ensuite si ces prédictions collent à ce qu’a été la réalité au printemps.

Qui plus est, la conclusion générale est en phase avec ce que les responsables de la santé publique à travers le monde disent depuis des mois : on court pas mal plus de risques d’enlever son masque dans un restaurant que dans un supermarché, et un bar n’est pas un endroit particulièrement propice à la distanciation sociale.

Ces données, bien qu’elles remontent au printemps, apportent de l’eau au moulin de ceux qui, en prévision des Fêtes de fin d’année, débattent pour fermer les restaurants — ou pour retarder leur ouverture. L’étude suggère aussi que le simple fait de réduire le taux d’occupation de ces locaux pourrait réduire de façon significative le taux d’infection.