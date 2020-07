Étude COVID-19: les usagers de médias sociaux plus vulnérables aux faussetés

MONTRÉAL — Une étude universitaire québécoise indique que les personnes qui tirent leurs informations des médias sociaux sont plus susceptibles d’avoir une perception erronée de la situation entourant la COVID-19 que celles qui consultent les médias plus traditionnels.

Aengus Bridgman, coauteur et candidat au doctorat en science politique à l’Université McGill, a constaté que pour les utilisateurs canadiens et d’ailleurs dans le monde, les plateformes telles que Twitter et Facebook deviennent les principales sources d’information et de fausses nouvelles.