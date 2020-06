Préposés en CHSLD: Québec veut régler un «problème gênant»

FredFroese via Getty Images

La formation sera d’une durée de 375 heures réparties sur 12 semaines. Elle sera hybride, donc en classe et en milieu de travail, a indiqué le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge. Les personnes obtiendront une attestation d’études professionnelles nommée «soutien aux soins d’assistance en établissement de santé» qui permettra uniquement de travailler dans un CHSLD. Elle sera donnée dans 52 centres de services répartis un peu partout dans la province.

Le premier ministre François Legault a réitéré lors d’une conférence de presse son ambitieux objectif de former 10 000 préposés aux bénéficiaires du 15 juin au 15 septembre et a encouragé les Québécois à s’inscrire à la formation .

Le gouvernement du Québec a lancé mardi les inscriptions pour la nouvelle formation de trois mois afin de former des préposés aux bénéficiaires pour mettre fin au «problème gênant» de personnel dans les CHSLD .



«Nos aînés les plus vulnérables ont aujourd’hui besoin des jeunes. Ils ont besoin de leur force, de leur énergie et le de leur humanité aussi. On a besoin de gens qui ont le goût de faire la différence», a affirmé M. Legault durant son allocution d’ouverture.

Prendre soin de nos aînés, ce n’est pas facile. En même temps, il y a quelque chose de valorisant de tenir la main d’un aîné, de parler avec les aînés. Pour faire ce métier, il faut aimer les aînés

Le bilan de la journée: 4713 décès (+52)

51 593 personnes infectées (+239)

1175 personnes hospitalisées (-10)

161 personnes aux soins intensifs (-2)

«Mon souhait, quand on parlera de 2020 dans 25 ans ou 50 ans, [c’est qu’on se souviendra que] malheureusement on a perdu des milliers d’aînés à cause de la COVID-19. Mais j’espère aussi qu’on se souviendra qu’on a enfin réglé le problème», a lancé le premier ministre.

M. Legault a affirmé que si c’était la seule chose qu’il réussit à changer durant son mandat, il sera content.

«Aujourd’hui, c’est le temps d’agir et de régler ce problème gênant», a-t-il conclu.

Plus de détails à venir.