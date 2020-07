COVID-19: Geneviève Guilbault exhorte les jeunes à prendre la menace au sérieux

Pour lutter plus efficacement contre le virus de la COVID-19, Québec hausse le ton, rappelant à l’ordre les jeunes et les citoyens qui s’opposent publiquement au port obligatoire du masque.

En conférence de presse, lundi à Montréal, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a lancé un appel à la mobilisation des jeunes de 15 à 34 ans, un groupe d’âge chez qui on observe une recrudescence du nombre de cas d’infection depuis quelques semaines.

Mme Guilbault juge cette hausse “inquiétante” et exhorte les jeunes à prendre la menace au sérieux, en évitant les rassemblements intérieurs et les partys, où on partage les bouteilles de bière et la nourriture, augmentant le risque de contamination.

Elle invite donc les jeunes, qui, rappelle-t-elle, ne sont pas immunisés contre le virus, à se transformer en “champions de la distanciation”.

EN VIDÉO: la conférence de presse du gouvernement