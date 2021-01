COVID-19: les hospitalisations affichent de nouveau une baisse

MONTRÉAL — Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 continue d’augmenter tranquillement, jeudi, mais les hospitalisations affichent toujours une baisse.

Québec signale 1624 nouveaux cas, ce qui portent le bilan à 248 860 personnes infectées depuis le début de la pandémie. Le nombre de cas actifs s’élève à 18 253.

Soixante-six nouveaux décès sont rapportés, mais le bilan s’élève à 9273 morts, puisqu’un décès y a été retiré après qu’une enquête eut déterminé qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Vingt-deux décès sont survenus dans les 24 dernières heures, 39 entre le 14 et le 19 janvier, quatre avant le 14 janvier et un à une date inconnue.

Le nombre total d’hospitalisations a diminué de 14 par rapport à la veille, pour un total de 1453. Parmi ces patients, le nombre de personnes se trouvant aux soins intensifs est resté stable, à 216.

On a réalisé 32 845 prélèvements et 32 924 analyses le 19 janvier.

Les autorités ont rapporté 679 nouveaux cas sur l’île de Montréal, 254 en Montérégie, 145 à Laval et 102 dans Lanaudière.

Le nombre de cas supplémentaire est sous le cap des 100 dans la Capitale-Nationale (78), en Mauricie-Centre-du-Québec (78), en Estrie (59) et dans Chaudière-Appalaches (47).

La situation continue de s’améliorer en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean où on n’a respectivement signalé que 19 et 12 nouveaux cas. On n’a rapporté aucun nouveau cas en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine pour une quatrième journée d’affilée.

Au Canada

À l’échelle du Canada, 729 751 cas de la COVID-19 et 18 573 décès ont été rapportés depuis l’apparition du virus au pays.

Voici la distribution des cas au pays depuis le début de la pandémie, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux:

248 860 cas au Québec, dont 9273 décès;

247 564 cas en Ontario, dont 5614 décès;

118 436 cas en Alberta, dont 1484 décès;

62 412 cas en Colombie-Britannique, dont 1104 décès;

27 893 cas au Manitoba, dont 788 décès;

21 112 cas en Saskatchewan, dont 226 décès;

1564 cas en Nouvelle-Écosse, dont 65 décès;

1025 cas au Nouveau-Brunswick, dont 13 décès;

396 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont quatre décès;

266 cas au Nunavut, dont un décès;

110 cas à l’Île-du-Prince-Édouard;

70 cas au Yukon, dont un décès;

30 cas dans les Territoires du Nord-Ouest;

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.