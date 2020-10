COVID-19 : Les gels hydroalcooliques sont-ils efficaces?

Dobrila Vignjevic via Getty Images

Ces gels se retrouvent partout, notamment dans les hôpitaux, et « il faut s’assurer que les produits soient de bonne qualité et qu’ils rencontrent les normes gouvernementales pour éviter de mettre le public en danger ».

« Santé Canada a donné des licences à certaines compagnies pour leur donner le droit de produire des gels hydroalcooliques. D’autres s’improvisent chimistes et produisent dans des endroits qui ne sont pas propices à ça. »

Afin d’être un produit antibactérien efficace, le gel doit contenir au minimum 60 % d’alcool et doit être mélangé à un peroxyde pour sa propriété antibactérienne. Puisque l’alcool est un produit asséchant, on y ajoute de la glycérine qui prévient l’irritation de la peau. Or, certains produits sur le marché sont très irritants.