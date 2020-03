LARS HAGBERG via Getty Images La frontière entre le Canada et les États-Unis est fermée pour les voyages non essentiels depuis la nuit de samedi à dimanche.

Le gouvernement canadien discute avec le voisin américain pour qu’il renonce à envoyer des militaires à la frontière qui sépare les deux pays.

Le premier ministre Justin Trudeau a confirmé, jeudi matin, que cette perspective est envisagée par l’administration Trump. Washington enverrait des soldats américains à 30 km de la frontière canadienne pour protéger les États-Unis d’entrées illégales et de la propagation du nouveau coronavirus.

“Le Canada et les États-Unis ont la frontière non militarisée la plus longue au monde et c’est dans l’intérêt des deux pays de le garder comme ça. Nous sommes en discussion avec les États-Unis sur cet enjeu”, a déclaré M. Trudeau qui continue à rencontrer la presse devant la porte de sa résidence même si les 14 jours d’isolement volontaire qu’il s’était imposés ont pris fin mercredi.

