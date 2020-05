Jacques Boissinot/La Presse canadienne François Legault et son gouvernement ont été critiqués pour leur gestion du déconfinement. (photo d'archives)

OTTAWA — Les sentiments des Québécois envers leur premier ministre commencent à tiédir, à en croire un sondage mené conjointement par la firme Léger et l’Association d’études canadiennes.

Depuis le début de la crise de la COVID-19, les Québécois avaient manifesté leur grande appréciation de la gestion de François Legault; un taux de satisfaction allant de 91 % à 95 % a été enregistré pendant les six premières semaines.

Ce taux est passé à 88 % la semaine dernière et le voilà qui chute à 77 %.

Comment s’explique le changement d’humeur?

«Sur les questions de réouverture et de déconfinement, ce n’est pas tout le monde qui pense de la même façon», note Christian Bourque, vice-président exécutif et associé chez Léger. «Cette unanimité qui était là au départ, je pense qu’elle n’est plus objectivement possible», fait-il remarquer.

Mais M. Legault peut se consoler. Si à 95 % de satisfaction, il faisait sursauter les habitués des sondages politiques, à 77 % il ne fait que rejoindre Justin Trudeau qui, selon ce même sondage, satisfait 76 % des Québécois.

«Là, il est dans la moyenne des autres», souligne M. Bourque. Les homologues provinciaux de M. Legault enregistrent, cette semaine, des taux de satisfaction allant de 62 % (l’Albertain Jason Kenney) à 88 % (le Britanno-Colombien John Horgan).

Alors que reprend une certaine activité commerciale et scolaire un peu partout au pays, le sondeur a posé une nouvelle question cette semaine. Et la réponse offerte par les Canadiens l’a fait sourciller.