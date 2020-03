Coronavirus: confusion et inquiétude pour les familles d'accueil de la DPJ

Dans un foyer de cinq enfants, deux peuvent être en bonne santé et sortir, mais lorsqu’ils reviennent, ils peuvent infecter ceux qui sont restés à la maison et qui sont malades, explique-t-elle.

Selon ce qui lui a été rapporté par des familles d’accueil, les intervenantes de la protection de la jeunesse insistent pour maintenir les contacts en personne entre les enfants et leurs parents et proches.

«Il y a beaucoup d’inquiétude car les directives changent tout le temps», a déclaré en entrevue téléphonique Diane Thomas, qui, en plus d’être elle-même une famille d’accueil, est aussi présidente de l’Association démocratique des ressources à l’enfance du Québec (ADREQ) pour la région de Chaudière-Appalaches et aussi pour le Québec.

Une directive transmise aux CIUSSS et CISSS par le gouvernement — dont le syndicat dit avoir obtenu copie — indiquait que les visites et les sorties étaient proscrites, vu l’urgence sanitaire décrétée au Québec. Elle visait les enfants placés par la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), mais aussi ceux ayant des déficiences intellectuelles qui vivent en foyer d’accueil.

Elle souligne aussi que certaines personnes agissant comme familles d’accueil ont plus de 70 ans, et sont plus à risque d’être infectées par le nouveau coronavirus. On veut protéger tout le monde, dit-elle, «mais les directives sont contradictoires».

Le syndicat demande donc au gouvernement québécois de clarifier les règles.

Il souhaite que les visites et les sorties des enfants soient interdites pour le moment, afin d’empêcher la contamination des petits, mais aussi des familles d’accueil, a dit M. Perreault.

Il suggère que pour le moment, les contacts entre les enfants et leurs parents soient maintenus, mais par téléphone ou de façon virtuelle, par «Skype», entre autres moyens technologiques.