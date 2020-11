L'impact négatif de la COVID-19 se fait ressentir jusqu'au coeur de la vie de famille

MONTRÉAL — La pandémie de COVID-19 a des effets négatifs qui s’infiltrent jusqu’au coeur de la vie de famille, selon un sondage dévoilé mardi par l’Observatoire des tout-petits. Les sources de stress des parents s’accumulent, et de nombreux bambins sont plus irritables et agités qu’à l’habitude, et plus prompts à piquer des colères.

L’Observatoire des tout-petits, un organisme sans but lucratif qui cherche à favoriser le bien-être des 0 à 5 ans, a cherché à prendre le pouls de ces familles québécoises.

Comment se portent-elles lors de cette deuxième vague de COVID-19?

Les résultats d’un sondage dévoilé mardi, dans le cadre de la Grande Semaine des tout-petits, révèlent des fractures et des difficultés.

Un parent québécois sur deux affirme que la pandémie aura eu un effet négatif sur son enfant.

«Les tout-petits réagissent à tous ces bouleversements dans leur vie», indique en entrevue Fannie Dagenais, la directrice de l’Observatoire.

Quant aux parents, ils sont stressés: 51 % affirment que leur niveau de stress face à la situation actuelle liée à la COVID-19 est «élevé». Environ 30 % des pères et des mères sondés affirment que leur stress est plus élevé que lors de la première vague.

Les familles moins bien nanties sont frappées encore plus par la COVID, car celle-ci a fait perdre des emplois et les banques alimentaires se sont retrouvées débordées.

Le sondage relève deux sources de stress importantes pour les parents: la possibilité que l’école ou le service de garde de leur enfant ferme de nouveau (66 % des parents de tout-petits sondés) et l’obligation de garder l’enfant à la maison s’il présente un symptôme de cette maladie (61 %).

Car il n’est pas facile de faire du télétravail quand on a de jeunes enfants à la maison, qui ont besoin d’une attention constante, explique Mme Dagenais. Pas facile non plus quand la classe du petit doit fermer — sans préavis — à cause d’une éclosion de COVID-19 et que les parents travaillent à l’extérieur comme les infirmières et les camionneurs: qui va s’occuper des enfants?