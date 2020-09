COVID-19: des expertes réclament des consignes plus claires pour les jeunes

Le gouvernement et les responsables de la santé publique devraient outiller les jeunes dans la vingtaine pour réduire leurs risques de contracter la COVID-19, plutôt que de les blâmer parce qu’ils sont surreprésentés parmi les personnes atteintes du virus, selon des spécialistes.

Deux expertes en neurosciences soutiennent que les autorités devraient s’adresser aux jeunes en reconnaissant que ceux-ci adoptent possiblement des comportements risqués et en donnant des instructions plus claires sur la façon dont ils peuvent se conformer aux règles de distanciation physique.

«Le désir de sortir et de sociabiliser avec les autres est inhérent à nous tous», soulève Kim Hellemans, directrice du département des neurosciences à l’Université Carleton à Ottawa.

«Mais chez les jeunes et les étudiants, en particulier, ils se définissent par leur socialisation, souligne-t-elle. La pandémie et le fait de devoir socialiser dans de plus petites bulles sociales va vraiment à l’encontre de cette envie biologique et sociologique d’être avec leurs pairs.»

Selon la mise à jour épidémiologique hebdomadaire du gouvernement fédéral, le nombre de nouvelles infections a augmenté de 26 % à l’échelle nationale durant la semaine du 30 août au 5 septembre. «Depuis la fin juillet, les taux d’incidence ont diminué dans toutes les tranches d’âge; cependant, les adultes âgés de 20 à 39 ans constituent toujours la proportion la plus importante de tous les cas», peut-on lire dans le rapport.