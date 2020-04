COVID-19: l'ex-patineuse Joannie Rochette prêtera main-forte dans les CHSLD

MONTRÉAL - L’ex-patineuse artistique Joannie Rochette ira prêter main-forte dans les CHSLD, a-t-elle annoncé au Réseau des Sports samedi.

Rochette, qui a participé aux Jeux olympiques de Turin en 2006 et de Vancouver en 2010 - où elle avait décroché la médaille de bronze dans l’épreuve individuelle - a reçu son diplôme en médecine de l’Université McGill vendredi.

«Je n’ai pas peur pour ma santé. Enfin, oui un peu quand même, car je ne suis pas Superwoman, et même si je suis jeune et en santé, tout le monde est à risque. Ce qui me fait peur, c’est de voir le manque de personnel dans les CHSLD, la charge de travail et l’état des lieux», a-t-elle déclaré au micro de RDS.

Rochette, qui est âgée de 34 ans, avait discuté de la fin de ses études avec La Presse canadienne à la mi-février, à l’occasion du 10e anniversaire des Jeux olympiques de Vancouver.

«C’est lors de la cérémonie d’installation des anneaux au sommet de la Maison olympique canadienne, à Montréal, que j’ai rencontré (la nageuse artistique) Marie-Pierre Gagné. Elle étudiait alors pour devenir anesthésiologiste, et d’une certaine façon, c’est elle qui m’a inspirée à étudier la médecine, et à me spécialiser en anesthésiologie», avait-elle expliqué à La Presse canadienne.