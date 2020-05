COVID-19: l'état d'urgence est prolongé à Montréal

THE CANADIAN PRESS/Paul Chiasson Une femme passe devant un panneau portant sur la COVID-19 à Montréal-Nord, le quartier le plus durement touché de Montréal par la maladie, le jeudi 30 avril 2020.

MONTRÉAL - Sans surprise, l’état d’urgence a été renouvelé jusqu’au 5 mai sur le territoire de l’agglomération de Montréal pour faire face à la pandémie de COVID-19.

Décrété le 27 mars dernier, l’état d’urgence accorde des pouvoirs exceptionnels à la métropole, notamment en ce qui concerne la mobilisation de ses policiers et autres ressources matérielles et humaines requises à la lutte à la COVID-19.

Montréal demeure la plus durement touchée par le nouveau coronavirus dans la province avec 13 979 personnes infectées, en date de vendredi après-midi, sur les 28 648 cas confirmés vendredi dans la province.

De ce nombre, 2022 Québécois ont succombé à la COVID-19 et 218 personnes se trouvaient aux soins intensifs à l’hôpital.

Le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, a annoncé vendredi un nouveau plan pour le dépistage de la COVID-19 au Québec pour accompagner le plan de déconfinement.

Le nombre de tests quotidiens sera considérablement augmenté pour différents groupes de la population, symptomatiques, avec quelque 100 000 tests par semaine. Il a indiqué qu’une attention particulière sera portée à Montréal-Nord, où la transmission communautaire est bien présente.

Par ailleurs, la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a demandé vendredi en fin d’après-midi de reporter à nouveau tout vote par anticipation ou tout scrutin électoral jusqu’au 26 juin 2020. Au total, c’est 43 élections partielles qui sont visées. La situation sera reconsidérée en juin en ce qui concerne les modalités de reprise des élections, y compris les dates de scrutin.

Loto-Québec

Loto-Québec a annoncé samedi qu’elle permettait aux commerces ayant pignon sur rue de vendre de nouveau des billets de loterie.

La société rouvrira ainsi ses terminaux de vente dans les commerces qui ont une entrée extérieure.

Toutefois, elle a rappelé que la vente de loteries chez les détaillants situés dans les centres commerciaux, incluant les stands de loterie, «demeure suspendue jusqu’à nouvel ordre».

Au Canada

Il y a eu plus de 862 000 tests administrés au Canada jusqu’à maintenant. Environ 7 % d’entre eux ont détecté la maladie, a indiqué samedi l’administratrice en chef de la santé publique, la Dre Theresa Tam.

Les tests ont permis de déceler 55 572 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 3391 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 28 648 cas au Québec, dont 2022 décès; 17 119 cas en Ontario, dont 1176 décès; 5573 cas en Alberta, dont 92 décès; 2145 cas en Colombie-Britannique, dont 112 décès; 959 cas en Nouvelle-Écosse, dont 29 décès; 415 cas en Saskatchewan, dont six décès; 279 cas au Manitoba, dont six décès; 259 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont trois décès; 118 cas au Nouveau-Brunswick, dont 116 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, dont 24 guéris; 11 cas au Yukon, dont neuf guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; un seul cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

