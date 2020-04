MONTRÉAL — La COVID-19 poursuit sa progression au Québec, mais les statistiques continuent de se faire encourageantes par rapport à l’aplatissement tant espéré de la courbe épidémique.

L’Institut national de santé publique du Québec a rapporté dimanche 72 nouveaux décès liés à la COVID-19, pour un bilan de 877 morts depuis le début de la crise.

Le nombre de cas confirmés s’élève désormais à 18 357, en hausse de 836. Il s’agit aussi de la première fois que le rythme des nouveaux cas s’accélère depuis le 15 avril. Ce nombre est toutefois cumulatif, c’est-dire qu’il inclut les 877 décès, mais aussi les 3555 guérisons recensées.

Ces mises à jour quotidiennes ne reflètent plus avec exactitude l’évolution de la situation au cours des 24 dernières heures, notamment en raison de changements méthodologiques apportés plus tôt cette semaine. Il peut également prendre plus d’une journée pour déterminer la cause de certains décès et pour les porter à l’attention des autorités de santé publique.

Les données dévoilées dimanche ont en fait été colligées la veille, à 18h.

Les autorités enregistraient alors une baisse du nombre de personnes hospitalisées aux soins intensifs, qui est passé de 258 à 183 patients.