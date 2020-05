COVID-19: la plus faible hausse de cas depuis la fin mars

THE CANADIAN PRESS/Graham Hughes

MONTRÉAL — Le Québec a signalé 419 nouveaux cas de la COVID-19 samedi, la plus faible hausse quotidienne depuis la fin mars.

Cette augmentation porte le nombre total de personnes infectées à 50 651 depuis le début de la pandémie.

Ce chiffre comprend toutefois les morts et les 16 070 guérisons recensées à ce jour. On dénombrait en fait 30 142 cas encore actifs en date de vendredi.

Le coronavirus a fait 76 nouvelles victimes, a-t-on également annoncé, pour un bilan de 4439 vies perdues dans la province.

68 personnes de moins étaient hospitalisées, pour un cumul de 1197. Parmi celles-ci, 167 se trouvaient aux soins intensifs, une diminution de cinq.

On ajoutait 385 infections confirmées dans la région de Montréal, pour un total de 25 223. Le nombre de cas a légèrement progressé pour s’établir à 5387 dans la région de Laval et à 6835 en Montérégie.

Nombre de cas

Jusqu’à maintenant, on a recensé 89 837 cas confirmés ou probables dans l’ensemble du pays. La COVID-19 a provoqué la mort de 7055 Canadiens.

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux et territoriaux: 50 651 cas au Québec, dont 4439 décès; 27 210 cas en Ontario, dont 2230 décès; 6979 cas en Alberta, dont 143 décès; 2562 cas en Colombie-Britannique, dont 164 décès; 1055 cas en Nouvelle-Écosse, dont 59 décès; 641 cas en Saskatchewan, dont 10 décès; 294 cas au Manitoba, dont sept décès; 261 cas à Terre-Neuve-et-Labrador, dont 255 guéris et trois décès; 128 cas au Nouveau-Brunswick, dont 120 guéris; 27 cas à l’Île-du-Prince-Édouard, tous guéris; 11 cas au Yukon, tous guéris; cinq cas dans les Territoires-du-Nord-Ouest, tous guéris; aucun cas au Nunavut.

À ces bilans provinciaux et territoriaux s’ajoutent les 13 cas, tous guéris, chez les passagers rapatriés du navire de croisière Grand Princess le 10 mars.

