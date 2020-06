COVID-19: le nombre de décès pourrait atteindre 9400 d'ici le 15 juin au Canada

OTTAWA — La COVID-19 pourrait faire jusqu’à 9400 décès au Canada d’ici le 15 juin si les mesures de distanciation physique ne sont pas respectées, selon l’Agence de la santé publique du Canada.

Selon ses estimations, le Canada pourrait compter entre 97 990 et 107 454 cas de personnes infectées par le coronavirus au 15 juin. Le nombre de décès pourrait se situer entre 7700 et 9400 à cette même date.

Jeudi, le nombre de décès se rapprochait du meilleur scénario décrit par l’Agence.

La bonne nouvelle est que le risque de transmission est demeuré faible depuis près de deux semaines.

Trudeau encouragé par ces données

S’exprimant jeudi devant sa résidence, le premier ministre Justin Trudeau s’est dit encouragé par ces données qui démontreraient «qu’on est clairement en train de ralentir la propagation du virus à travers le pays».

Il a du même coup servi une mise en garde à tous ceux qui y verraient une raison pour relâcher les mesures de distanciation sociale.

«La situation demeure grave, surtout dans les régions où on continue de constater un grand nombre de cas, et dans les centres de soins de longue durée et les résidences pour personnes âgées», a-t-il dit.

«Donc même si on commence à reprendre certaines activités, on doit resserrer d’autres mesures comme le dépistage et la recherche des contacts», a poursuivi le premier ministre.

Par ailleurs, le coup de pouce promis aux aînés au mois de mai se concrétisera près de deux mois après avoir été annoncé.

Le gouvernement fédéral offrira un paiement unique non imposable de 300 $ aux aînés admissibles à la pension de la Sécurité de la vieillesse et de 200 $ additionnels à ceux qui sont admissibles au Supplément de revenu garanti.

Les aînés verront la couleur de cet argent dans la semaine du 6 juillet, a annoncé M. Trudeau.