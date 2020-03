L’appel du gouvernement fédéral aux entreprises canadiennes pour la production locale d’équipement médical semble déjà donner des résultats.

C’est ce qu’a indiqué le premier ministre Justin Trudeau à sa sortie quotidienne mardi matin. Plus de 3000 compagnies ont levé la main depuis le 20 mars lorsqu’Ottawa a demandé aux usines canadiennes de transformer leurs chaînes de production pour répondre aux besoins actuels en ces temps de pandémie.

Le gouvernement fédéral a signé des contrats d’approvisionnement avec trois entreprises. L’une d’elles, à Toronto, fabrique des ventilateurs. Une compagnie montréalaise est à fabriquer des masques et une entreprise d’Ottawa produit des tests de COVID-19.

Le gouvernement fédéral peut donc acheter 500 ventilateurs à la compagnie torontoise. Les appareils devraient être livrés aux hôpitaux du pays dans quelques jours.

M. Trudeau a également annoncé la signature de lettres d’intention avec cinq autres entreprises.

Même le détaillant de jouets Toys “R” Us s’impliquera, en fournissant des moniteurs pour bébés afin de faciliter les communications entre le personnel médical et les patients en confinement, a signalé le premier ministre.

Deux nouvelles mesures

En attendant des mesures ciblées pour l’industrie aérienne, durement touchée par la pandémie du nouveau coronavirus, le gouvernement fédéral ne fera plus payer de loyer aux aéroports du pays. Le congé de loyer ira de mars à décembre 2020. Ottawa calcule que ce sera 331,4 millions $ qui ne lui seront pas versés.

De son côté, le CRTC renonce à réclamer aux radiodiffuseurs des frais de licence pour 2020-2021. C’est le gouvernement fédéral qui paiera la note qu’on estime à 30 millions $.

Les médias sont aussi durement touchés par la crise actuelle. Plusieurs entreprises de presse et de radiodiffusion ont annoncé des mises à pied massives depuis deux semaines.

Du côté des compagnies aériennes, les pertes sont encore plus grandes. Lundi, Air Canada a mis à pied 16 500 employés. Il y a quelques jours, le voyagiste Transat A.T. a annoncé quelque 3600 mises à pied. WestJet a pour sa part vu 6900 départs, incluant des départs anticipés, des démissions et des congés volontaires et involontaires.

Mardi après-midi, le ministre fédéral des Finances Bill Morneau donnera les détails du plan de subvention des salaires. Ottawa offre de payer 75 pour cent des salaires de toutes les entreprises qui auront perdu plus de 30 pour cent de leur revenu à cause de la pandémie.