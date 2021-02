COVID-19: une enquête canadienne pour répertorier les effets secondaires des vaccins

SHERBROOKE — Mal de bras, mal de tête, légère fièvre, les effets secondaires liés aux vaccins peuvent être nombreux et tout à fait normaux, mais le risque demeure que quelques rares réactions plus sévères surviennent. Afin de répertorier tous les effets provoqués par les vaccins contre la COVID-19, une vaste étude est en cours d’un océan à l’autre et une équipe de l’Université de Sherbrooke y contribue.

Le volet québécois de l’étude CANVAS-COVID, un acronyme anglais pour Réseau national canadien d’évaluation de la sécurité des vaccins contre le SRAS-CoV-2 qui cause la COVID-19, est dirigé par le Dr Louis Valiquette, professeur et chercheur de la faculté de médecine. Si l’objectif canadien du projet est de recruter un million de répondants, celui du Dr Valiquette est d’interroger 50 000 Québécois pour chacun des vaccins distribués dans la province.

Jusqu’ici, un peu plus de 15 000 personnes auraient répondu au questionnaire en ligne au Québec, dont un peu plus de 5000 en Estrie. Un autre important pôle de l’étude se situe dans la région de la Capitale-Nationale. Pour le moment, la majorité des répondants a reçu le vaccin fabriqué par Pfizer-BioNTech et une minorité a reçu celui conçu par Moderna.

Ailleurs au pays, des chercheurs contribuent à l’enquête en Alberta, en Nouvelle-Écosse ainsi qu’en Colombie-Britannique, où se trouve la chercheuse principale du projet, Dre Julie Bettinger.

L’objectif de l’opération vise à confirmer la sécurité des vaccins, répertorier les effets secondaires les plus fréquents et identifier les effets les plus sévères s’il y en a. Les résultats seront ensuite comparés à un groupe de contrôle non vacciné afin de s’assurer que les effets rapportés sont bien attribuables au vaccin.

Les chercheurs visent à inclure le plus grand nombre de personnes possible, de toutes les catégories de population, afin d’obtenir un portrait plus juste des effets des vaccins dans un contexte de vie réelle. Toutes les données actuelles proviennent des essais cliniques visant à s’assurer de l’efficacité des vaccins et de leur innocuité, mais ces vérifications sont effectuées sur un nombre restreint de personnes dans un contexte rigide et encadré.