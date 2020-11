COVID-19: encore beaucoup de travail avant une campagne de vaccination

undefined undefined via Getty Images

undefined undefined via Getty Images

Malgré un vent d’optimisme propulsé par le dévoilement de résultats préliminaires liés aux essais cliniques de vaccins contre la COVID-19, des virologues rappellent qu’il reste encore beaucoup de travail à accomplir avant une éventuelle campagne de vaccination.

«On serait porté à croire que rendu à cette étape de la pandémie on serait plus méfiant et sceptique face à des annonces scientifiques par communiqué de presse», ironise Ross Upshur de l’École de santé publique Dalla Lana associée à l’Université de Toronto.

«Les données publiées sont des données provisoires, renchérit Alyson Kelvin de l’Université Dalhousie. Les essais sont toujours en cours.»

Deux fabricants, Pfizer et Moderna, ont récemment annoncé que leurs vaccins étaient efficaces à 95 %. Ces déclarations ont fait bondir les marchés boursiers et ont poussé des politiciens à réclamer une distribution rapide à grande échelle faisant souffler un vent d’optimisme dans la population éprouvée par les mesures sanitaires.

Mais un instant, disent des experts.

Un vaccin efficace à 95 % ne veut pas dire qu’il protège 95 % des personnes qui le reçoivent. Cela veut plutôt dire que les personnes qui l’ont reçu avaient 95 % moins de chance de contracter le virus.

«C’est une comparaison relative», observe Ross Upshur.

De plus, il reste une tonne de données qui doivent être révisées de manière indépendante, et rien de tout cela n’a encore été rendu disponible. Les chercheurs doivent s’assurer que rien dans le processus scientifique n’est venu fausser les résultats.