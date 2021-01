La COVID-19 cause des ravages pédagogiques

Les ados mis à mal

On a beaucoup parlé ces derniers mois des impacts sur la santé mentale des élèves. Les plus jeunes, au primaire, vivent cependant la pandémie plus facilement, parce qu’elle les a moins confinés à la maison.

« Les plus petits sont généralement plus susceptibles de s’adapter à la nouvelle réalité. Et ils ont eu plus d’attention de leurs parents en télétravail à la maison, contrairement aux ados, plus laissés à eux-mêmes », souligne Garine Papazian-Zohrabian, du Département de psychopédagogie et d’andragogie de l’Université de Montréal.

L’un des principaux défis sera d’équilibrer les enjeux de santé physique et mentale sans promouvoir l’un aux dépens de l’autre, au contraire de ce qui se vit actuellement dans les écoles. Celles-ci visent en effet le maintien des enseignements essentiels (français, maths, science) et peu les activités artistiques et sportives, alors que ces dernières contribuent à diminuer l’anxiété et favorisent la socialisation.

Santé physique, santé mentale et réussite scolaire forment en effet une triade, selon l’experte. « Ce sont les adolescents qui sont les plus ébranlés : manque d’activités sportives et manque de socialisation, avec un maintien des exigences de performance, tout cela a des répercussions sur leur santé mentale ». Ils vivent de l’anxiété et même une forme de trauma qui affecte leur concentration et leur mémorisation. « C’est normal qu’ils ne soient pas disponibles pour l’apprentissage : léthargie, paralysie, démotivation ; tout cela attribuable au contexte sanitaire ».

Sans compter que les amis, les relations les plus importantes à cet âge, doivent être gardés à distance ou à l’autre bout des écrans. Leur développement les pousse à sortir de chez eux et à socialiser, mais le confinement les oblige à s’enfermer et à s’éloigner du monde.

« Il faut veiller tout particulièrement sur nos adolescents et être plus compréhensif, tant du côté de l’apprentissage que de leur santé mentale », ajoute encore la chercheuse. L’après-crise aussi risque d’être une période bien particulière pour les jeunes, leurs proches et le milieu scolaire.