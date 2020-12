COVID-19: la Dre Theresa Tam émue face à l'arrivée rapide de vaccins

Les organismes de réglementation internationaux ont rapidement tâché d’harmoniser les normes et fait savoir aux entreprises pharmaceutiques ce qui était attendu d’un éventuel vaccin. Santé Canada a ajusté ses propres règles pour permettre un examen initial des candidats pendant leur phase finale d’essais, et non après. Ses équipes se sont agrandies et ont travaillé sept jours sur sept, avec des experts constamment mis à leur disposition par les entreprises pour répondre à toute question.

Le Canada s’attend à pouvoir vacciner plus de 200 000 personnes d’ici la fin de 2020, trois millions d’ici la fin mars et la plupart des Canadiens qui veulent recevoir le vaccin d’ici la fin septembre.

Lors d’une entrevue de fin d’année avec La Presse Canadienne, la Dre Tam s’est dite émerveillée que le monde ait pu développer, tester, produire, distribuer et administrer un vaccin moins d’un an plus tard.

Le Canada avait alors été en mesure de convertir des usines pour commencer à fournir localement des respirateurs, des masques et du désinfectant pour les mains. Mais améliorer les capacités de développement et de production de vaccins prendra beaucoup plus de temps. C’est l’une des lacunes dans la préparation du Canada qui a été mise en relief par la COVID-19 — et qui a donné une longueur d’avance à d’autres pays pour vacciner l’ensemble de leur population.

Les États-Unis, qui ont injecté plus de 18 milliards $ US (23 milliards $ CA) pour développer et acheter des vaccins dans le cadre de leur opération Warp Speed, devraient recevoir suffisamment de doses pour vacciner la plupart des 328 millions d’Américains quelques mois avant la date que s’est fixée le Canada pour vacciner ses 38 millions d’habitants.

Selon la Dre Tam, bien qu’il y ait de nombreuses leçons à tirer en vue d’une autre pandémie, chaque virus est différent.

Elle avait été alarmée par les mises en garde qui lui étaient parvenues en décembre, étant donné leur ressemblance à celles de l’épidémie de syndrome respiratoire aigu sévère de 2003.

Mais contrairement au SRAS, qui avait un taux de mortalité supérieur à 10 %, la COVID-19 s’est avérée moins sévère dans la plupart des cas et contagieuse avant même l’apparition des symptômes, lui permettant de se propager plus rapidement et largement.

Les premiers conseils selon lesquels les personnes asymptomatiques n’avaient pas besoin de se couvrir le visage se sont avérés malavisés.

Le Canada a également fait erreur en se concentrant initialement sur les voyageurs en provenance de Chine: on sait maintenant que le virus s’est surtout propagé au pays par le biais de personnes venant d’Europe et des États-Unis.

Il n’y avait pas de feuille de route pour l’imposition de mesures comme les confinements généralisés et la fermeture de la frontière canado-américaine aux voyages non essentiels, souligne la Dre Tam.

Les vaccins représentent pour elle une source d’espoir, mais la peur que trop peu de gens acceptent de se faire immuniser la garde éveillée la nuit. Ses priorités pour le début de la nouvelle année sont notamment de faire connaître les succès des vaccins, raconter les témoignages de ceux qui ont été vaccinés et encourager les gens à s’informer au sujet des vaccins auprès de sources crédibles.

