COVID-19: le dépassement des capacités dédiées est «vraisemblable» à Montréal

QUÉBEC — Il est «vraisemblable» que les hôpitaux de Montréal et ses environs dépassent leurs capacités dédiées à la COVID-19 dans les prochaines semaines, selon l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS).

Sur les réseaux sociaux, le ministre de la Santé Christian Dubé a pris acte du rapport de l’INESSS.

«Malheureusement, si la tendance se maintient, ceci devra être compensé notamment par du délestage additionnel de traitements non COVID dans nos hôpitaux», a-t-il indiqué.

L’institut a également mis à jour ses informations sur les risques d’hospitalisation selon les données du 21 au 27 décembre. Pendant cette période, une hausse des hospitalisations de 5 % a été observée.

L’augmentation des hospitalisations se manifeste pratiquement dans tous les groupes d’âge, à l’exception des jeunes (0 à 17 ans) et des plus âgés (80 ans et plus), pour qui elle est plus modeste.

«Le nombre d’hospitalisations projetées reste important, tout comme la semaine précédente (678 versus 666)», affirme l’INESSS dans son communiqué.