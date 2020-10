Lutter contre la COVID-19 et la démotivation

Justin Paget via Getty Images

En Europe, un sondage suggère que plus de la moitié de la population se sent « fatiguée » et « démotivée » face à la résurgence de la Covid. Aux États-Unis, la résurgence est telle que certains en parlent déjà comme d’une troisième vague.

Même l’Organisation mondiale de la santé le reconnaît : dans un communiqué de sa division européenne le 6 octobre, on pouvait lire que « dans de telles circonstances, il est facile et naturel de se sentir apathique et démotivé ».

Sauf que la conséquence, au-delà de la fatigue, peut aussi être un laisser-aller : dans de nombreux pays, des gens reconnaissent être moins enclins à suivre les recommandations de santé publique qu’au printemps dernier, du lavage des mains jusqu’à l’habitude d’éviter les endroits trop peuplés.

Aux États-Unis, le problème est, d’un point de vue statistique, pire qu’au printemps : alors que cet immense territoire avait été frappé par des vagues régionales — la Côte Est d’abord, puis de grandes villes du centre au début de l’été, puis des États jusque-là épargnés — les derniers chiffres, en date du 18 octobre, montrent une croissance du nombre de cas dans plus de 40 des 50 États — du jamais vu depuis le début de la crise.

Et là comme ailleurs, des groupes de gens sont plus durement touchés que d’autres — par l’isolement social, mais aussi l’insécurité alimentaire. Un peu partout en Amérique du Nord, y compris au Québec, les centres de distribution pour personnes en difficultés rapportent une hausse considérable de la demande.