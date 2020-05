Québec déplore 70 autres décès liés à la COVID-19

Deux cent vingt cas de plus avaient été détectés à Montréal. On rapporte maintenant 24 388 infections dans la métropole.

Vingt-deux personnes de moins étaient hospitalisées, soit 1222, mais on comptait deux patients de plus aux soins intensifs, soit 181.

On rapportait mardi 614 infections de plus que lundi, pour un total de 48 598 cas.

Le Canada coorganisera une importante conférence des Nations unies sur la gestion de la crise économique engendrée par la pandémie de la COVID-19. Le premier ministre Justin Trudeau sera cohôte de l’événement jeudi avec son homologue jamaïcain Andrew Holness et le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres.

Deux personnalités juridiques du Québec, les ex-juges Louise Arbour et Louise Otis, se joignent au projet d’application mobile COVI, une initiative d’intelligence artificielle récemment lancée afin de contribuer à la lutte à la propagation de la COVID-19.

L’Ontario signale mardi 287 nouveaux cas de COVID-19 et 21 décès de plus. C’est la première fois en plus de deux semaines que le nombre de nouveaux cas est inférieur à 300. Lors de chacun des cinq jours précédents, il y a eu plus de 400 nouveaux cas. Il y a maintenant 26 191 cas en Ontario, une augmentation de 1,1 % par rapport à la veille. Cela représente le taux de croissance le plus faible depuis le début du mois de mars.

Un récent sondage auprès d’environ 1000 Canadiens suggère que la consommation excessive d’alcool est plus élevée chez les jeunes et les personnes préoccupées par leurs finances personnelles en raison de la pandémie.

