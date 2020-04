COVID-19: le décès qui m’a ouvert les yeux

Le téléphone sonne. Ma cousine répond du premier coup. Pendant un instant, je n’arrive pas à comprendre ce qu’elle me dit. Pourtant, comme elle, je parle le français, l’anglais et le créole. Après quelques secondes, je comprends que «les mots manquent aux émotions», comme l’écrivait Victor Hugo. Elle m’annonce que ce n’est pas sa mère, mais bien son père qui se retrouve à l’hôpital. Je n’ai pas le temps de dire un mot qu’elle prononce les suivants: «COVID-19» .

Soudainement, je reçois un texto de ma cousine de New York. «Est-ce que je peux te parler? C’est important!» Je savais que sa mère (ma tante) avait été très malade au cours des derniers mois. Hospitalisée durant une longue période, elle refusait parfois des traitements. L’appel devait nécessairement la concerner. Avant de composer son numéro de téléphone, j’ai une pensée pour mon père décédé il y a quelques années. Je me dis que si c’est une mauvaise nouvelle, au moins, elle sera bien entourée.

Malgré cette quantité de renseignements à ma portée, les histoires de bravoure et les déchirements humains qui sont racontés et le fait que ma propre mère habite une résidence pour personnes âgées, je n’ai jamais été autant sensibilisé qu’au moment où j’ai réalisé que la COVID-19 avait vaincu un membre de ma famille.

À ce moment, toute la saga que nous vivons actuellement devient soudainement encore plus concrète à mes yeux. C’est quand même fascinant! Depuis le début de cette pandémie, je suis bombardé de toute part. Je consulte les sites web pour en connaître davantage sur le virus et je regarde les chaînes de nouvelles spécialisées au Québec, aux États-Unis et en Europe.

Près d’une dizaine de cousines et cousins, éparpillés au Canada et aux États-Unis, sont aux premières loges de la lutte contre la COVID-19. Ils sont médecins et infirmières à Montréal, New York et Atlanta. Une vocation transmise par les soeurs de ma mère, animées par un désir de soutenir les personnes les plus vulnérables, comme ma mère le faisait auprès des personnes vivant avec une déficience intellectuelle à Montréal avant de prendre sa retraite du réseau.

J’ai décidé de les contacter pour prendre de leurs nouvelles, pour leur dire que je les aime malgré le fait que je ne les contacte pas assez souvent et pour les remercier pour leur engagement. Cette semaine, j’ai aussi commencé cet exercice avec mes amis impliqués dans notre réseau de la santé. Pas juste les membres du personnel soignant, mais aussi celles et ceux qui les soutiennent. Je pense notamment à une amie, collègue à l’Université Laval, qui occupe le rôle de directrice adjointe de la logistique dans un Centre intégré de santé et de services sociaux et qui ne compte pas ses heures. Comme elle m’a dit récemment: «je suis en mission».

Les «enjeux» du télétravail

Je suis maintenant plus patient face aux frustrations quotidiennes insignifiantes qui empoisonnent mes pensées et je me réponds chaque fois qu’elles traversent mon esprit.

«C’est pénible de toujours rester chez soi.» Bon, comment peux-tu te plaindre alors que les membres de ta famille sont en santé? Des milliers de Québécoises et de Québécois quittent leur famille pour soigner les malades, accompagner les plus vulnérables, protéger la population et la nourrir ou produire les équipements nécessaires pour améliorer notre sort. Certains ne voient pas leur famille et toi, parce que tu te retrouves à temps plein à la maison, tu trouves le moyen de te plaindre? Actuellement, tu protèges tes proches, tes amis et ta communauté composée de gens que tu ne connais pas, mais qui eux aussi souhaitent traverser cette épreuve avec le moins de dommages possible.

«Rester inactif me rend paresseux et je pense que je vais prendre quelques livres en trop». Tu as la chance d’être en santé et la bonne nouvelle, c’est que tu peux planifier ton temps pour inclure de l’activité physique. Tu as accès à Internet et tu peux t’entrainer chez toi si tu le veux. C’est ta décision et ton inaction est simplement de ta faute!