Entre 400 et 1000 décès de plus d'ici le 5 mai au Canada, prévoit la santé publique

Darryl Dyck/La Presse canadienne via AP La COVID-19 a provoqué jusqu’ici la mort de 2852 Canadiens.

Le taux de mortalité calculé à 2,2 pour cent en début du mois est plutôt à 5,5 pour cent; une différence attribuable surtout aux décès en CHSLD . Pourtant, l’agence n’a pas revu ses prévisions à long terme qui annonçaient entre 4000 et 44 000 décès au pays à la fin de l’épidémie, dans le meilleur des scénarios.

«Nous devons nous préparer à vivre avec un niveau d’activité de la COVID-19 gérable. Nous prévoyons donc que certaines mesures de santé publique devront être maintenues pour prévenir le déclenchement et la croissance de nouvelles vagues épidémiques», a-t-elle déclaré.

Lorsqu’elle a présenté ses dernières prévisions, l’administratrice en chef de l’agence, Theresa Tam , a illustré où on en est.

Cette annonce s’est accompagnée, une fois de plus, des mises en garde de circonstance.

OTTAWA — «Dans bien des régions du pays, le virus a ralenti sa progression, mais on n’est pas sorti du bois», a annoncé Justin Trudeau , mardi, quelques minutes avant la publication des plus récentes prévisions de l’Agence de la santé publique du Canada sur l’évolution de l’épidémie de la COVID-19 au pays.

Le nombre de cas double maintenant tous les 16 jours. Et chaque personne infectée infecte à son tour «un peu plus» d’une personne. Dre Tam et son adjoint Dr Howard Njoo n’ont pas pu offrir un chiffre plus précis. Ils ont cependant souligné que l’objectif est que chaque personne infectée passe le virus à «un peu moins» d’une personne.

L’agence a tout de même refait ses calculs à court terme, à défaut d’avoir ajusté ses prévisions pour le long terme. Maintenant, elle s’attend dans une semaine, soit le 5 mai, à voir le nombre de cas se situer entre 53 000 et 67 000, et le nombre de décès fluctuer entre 3277 et 3883. La COVID-19 a provoqué jusqu’ici la mort de 2852 Canadiens.

Par ailleurs, on attendait aussi mardi la publication des principes de base pour un déconfinement sur lesquels Ottawa et les provinces s’entendent. Le premier ministre Trudeau, comme la veille, a donné l’exemple de la capacité suffisante de dépistage de la maladie comme un de ces principes.

Parlement virtuel

Les députés fédéraux ont tenu pour une première fois une réunion virtuelle des Communes, mardi.

Dès midi, les élus qui ont la capacité de se brancher à distance participaient à une séance du tout nouveau «comité spécial sur la pandémie de la COVID-19». Ils pouvaient déposer des pétitions pendant 15 minutes, puis tenir une période de questions qui devait durer 90 minutes.

Justin Trudeau et ses ministres répondaient donc aux questions de l’opposition.

Les 338 députés auraient le droit de «siéger» virtuellement, mais tous ne se sont pas inscrits à l’exercice, l’accès à internet étant difficile dans certaines régions du pays.