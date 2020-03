COVID-19: un premier décès au Canada

ktsimage via Getty Images

ktsimage via Getty Images

Un premier Canadien est mort des suites du nouveau coronavirus.

Les responsables de la santé publique de Colombie-Britannique ont annoncé lundi que l’homme est décédé dans un centre de soins de la province, le centre Lynn Valley.

La victime est un homme qui était hébergé au centre Lynn Valley, à North Vancouver.

Trois infections possibles ont par ailleurs été décelées en Alberta, portant le total pour la province à sept.

Avant l’annonce de ce décès, on avait recensé 77 cas confirmés et présumés de COVID-19, soit 34 en Ontario, 32 en Colombie-Britannique, quatre au Québec et sept en Alberta.

À l’échelle mondiale, on dénombre plus de 110 000 cas confirmés dans plus de 100 pays.

Au Québec, où on en est toujours à deux cas confirmés et deux cas probables, le premier ministre François Legault assure que “du côté médical, c’est sous contrôle”.

Un citoyen canadien est soigné en République dominicaine. L’Agence de santé publique du Canada a joint les touristes canadiens qui ont fréquenté le même hôtel que cette personne entre le 22 février et le 7 mars et leur a demandé de s’imposer une quarantaine volontaire.

L’administratrice en chef de l’Agence, Dre Theresa Tam, rapporte que six des nouveaux cas identifiés au pays étaient en croisière à bord du Grand Princess, entre le 11 et le 21 février.

Le gouvernement canadien a recommandé lundi d’éviter les voyages en croisière alors qu’il s’apprête à rapatrier des Canadiens coincés sur un autre navire où s’est manifesté le nouveau coronavirus.