La COVID-19 force l'Assemblée nationale à se moderniser

QUÉBEC — Vendredi aura lieu le tout premier débat virtuel entre députés, après une trêve de six semaines due à la crise de la COVID-19. Le président de l’Assemblée nationale, le caquiste François Paradis, y voit un exercice nécessaire, quoique risqué sur le plan technique et logistique. En fait, la crise sanitaire aura devancé ses plans pour un Parlement plus moderne, a-t-il déclaré en entrevue à La Presse canadienne en direct du parlement, où il tournait des capsules introductives pour les séances virtuelles.

M. Paradis, comment vivez-vous la crise de la COVID-19?

F.P. - On a des demandes de Parlements étrangers qui vivent la même situation que nous, qui sont en train de réfléchir à une façon différente de faire la démocratie, les travaux parlementaires. J’étais la semaine dernière en rencontre avec le président du Parlement d’Écosse et dans quelques instants, je vais parler au président de l’Assemblée du Maroc. On échange avec des gens qui sollicitent une rencontre avec nous pour nous demander où on est rendus, qu’est-ce qu’on fait, où on s’en va. Il y a vraiment une espèce, c’est génial, de rencontre d’idées et d’échanges de moyens et de procédés pour qu’on soit de plus en plus efficaces.

Vous ne chômez donc pas...

F.P. - On continue. Toutes les semaines, on est en rencontre, virtuelle évidemment, avec les représentants de chacun des partis, avec les whips, où on analyse deux fois par semaine ce qui se passe, les préoccupations, (...) les demandes des députés et le besoin de répondre à leurs inquiétudes, leurs questionnements. Ce contact-là, il est étroit.

Aussi, je l’ai toujours dit, le rôle de chaque élu est d’abord et avant tout un rôle de député. Hier, j’étais en communication avec des dirigeants d’entreprise qui font des affaires sur le plan international qui se questionnent. C’est beaucoup d’écoute. (...) L’écoute, elle est sincère et on cherche des solutions. On est de plus en plus des facilitateurs là-dedans. Ça prend tout son sens, encore davantage dans des situations comme celle-ci.