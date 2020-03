COVID-19: des personnes handicapées en danger, alerte le RAPLIQ

Jasmin Merdan via Getty Images

Jasmin Merdan via Getty Images (Photo d'archives)

MONTRÉAL — Un groupe militant pour les droits des personnes handicapées du Québec prévient que des «milliers» d’entre eux sont «en grande détresse et même en danger» en raison de la pandémie de COVID-19.

«Si on nous maintient ainsi dans l’oubli et que la crise persiste, plusieurs d’entre nous mourront, assurément», a résumé tard dimanche la présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), Linda Gauthier.

L’organisme, qui assure avoir multiplié les démarches, dénonce le «peu de mesures» mises en place par les gouvernements pour répondre aux «besoins urgents» des personnes handicapées et «supplie» désormais le gouvernement du Québec de prêter une oreille plus attentive à ses préoccupations et aux solutions proposées.

Dans un communiqué, le RAPLIQ estime qu’il est prioritaire que le test de dépistage de la COVID-19 offert à domicile, qui serait disponible dans la métropole, le soit partout au Québec. «Ce qui est essentiel pour Montréal l’est tout autant pour les régions», écrit Mme Gauthier.

L’organisme signale par ailleurs que pour bon nombre de personnes handicapées, se nourrir est maintenant un problème majeur étant donné que les délais d’attente pour la livraison des commandes en ligne sont souvent de plusieurs jours, voire de plus d’une semaine.

Le groupe demande aussi qu’une solution soit trouvée afin de diversifier les modes de paiement des achats d’épicerie en ligne. Il explique qu’une grande partie des personnes handicapées au Québec âgées de moins de 65 ans vivent de l’aide sociale et que peu d’entre elles possèdent une carte de crédit.