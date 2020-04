En France, le confinement est prolongé jusqu’au 11 mai. L’activité pourra ensuite redémarrer avec une réouverture progressive des crèches, écoles et lycées. Les bars, restaurants ou cinémas resteront, eux, fermés jusqu’à nouvel ordre, tout comme les frontières avec les pays non européens.

Le gouvernement indien a annoncé mardi la prolongation au moins jusqu’au 3 mai du confinement de ce pays de 1,3 milliard d’habitants entamé le 25 mars. L’Inde a recensé 10 363 cas confirmés et 339 morts, selon le dernier bilan officiel, vraisemblablement sous-estimé en raison de la faiblesse du dépistage.

La France devrait, elle, connaître un déficit public aux alentours de 9% du PIB cette année et une dette de 115%, selon le gouvernement. Le PIB reculerait de 8%.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché avec 23 649 décès pour 582 594 cas. Suivent l’Italie avec 20 465 morts, l’Espagne (18 056 morts), la France (14 967 morts) et le Royaume-Uni (11 329 morts).

Plus de 1 923 390 cas ont été diagnostiqués dans 193 pays.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 120 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 7h.

Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 120 000 morts dans le monde.

Assouplissements en Italie et Autriche

En Italie, où le confinement et l’arrêt quasi total de l’activité économique imposé depuis plus d’un mois a été prolongé jusqu’au 3 mai, quelques commerces, comme les librairies ou les laveries, sont autorisés à rouvrir mardi dans certaines régions. Mais cet allègement reste marginal.

L’Autriche, elle, rouvre mardi ses petits commerces et ses jardins publics, estimant avoir suffisamment “aplati” sa courbe de contamination.

L’Espagne, pays le plus endeuillé d’Europe après l’Italie, autorise depuis lundi une reprise partielle du travail mais le confinement général imposé depuis le 14 mars reste en vigueur.

“Le pire est passé” pour New York

Aux États-Unis, “le pire est passé” dans l’Etat de New York, a déclaré le gouverneur Andrew Cuomo, bien que la barre des 10 000 morts y ait été franchie. “Nous sommes très près d’achever un plan pour ouvrir notre pays”, a déclaré le président Donald Trump, évoquant “un plateau” de l’épidémie.

Le vaccin sera primordial

Dix fois plus mortel que la grippe H1N1, le COVID-19 constituera une menace jusqu’à “la mise au point et la distribution d’un vaccin sûr et efficace”, a déclaré lundi soir le directeur général de l’OMS en insistant sur une levée progressive des mesures de confinement.

Aides aux pays pauvres

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé lundi le versement d’une aide d’urgence à 25 pays parmi les plus pauvres du monde.

La France et l’Europe vont devoir aider l’Afrique en “annulant massivement sa dette”, a de son côté déclaré le président français Emmanuel Macron.

Pas de théâtre à Avignon

Le Festival d’Avignon, la plus célèbre manifestation théâtrale au monde, prévu du 3 au 23 juillet dans le sud de la France, a été annulé, tout comme les festivals de musique des Eurockéennes de Belfort (est) et de Jazz à Vienne (sud-est) prévus également en juillet.