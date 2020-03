WestJet mettra en disponibilité des vols pour ramener les Canadiens coincés à l’étranger

Stefonlinton via Getty Images

La crise de la COVID-19 a incité le transporteur aérien canadien WestJet à annoncer lundi la suspension pour une période de 30 jours de toutes les opérations commerciales de ses vols internationaux et transfrontaliers à compter de dimanche prochain, le 22 mars, à 23h59.

La compagnie basée à Calgary précise que son dernier vol prévu à l’horaire aura lieu dimanche soir.

Pour les 30 jours qui suivront, les billets des vols internationaux et transfrontaliers ne sont déjà plus en vente. Et à compter de mercredi qui vient, à 23h59, les ventes de billets seront suspendues pour ces vols à l’horaire jusqu’au 22 mars à 23h59.

Les voyageurs qui détiennent des billets pour des vols internationaux ou transfrontaliers prévus après l’entrée en vigueur de la suspension sont invités à se rendre sur le site web de la compagnie.

Dans un communiqué publié en anglais seulement sur son site web, le président et chef de la direction de WestJet, Ed Sims, ajoute qu’à compter de lundi, en collaboration avec le gouvernement du Canada, la compagnie mettra en disponibilité des vols destinés à ramener au pays les Canadiens coincés à l’étranger. Une réduction des tarifs sur les sièges disponibles est présentement effectuée par le transporteur.