COVID-19: Trump évoque une fin possible de la pandémie en juillet ou août

Win McNamee via Getty Images

Win McNamee via Getty Images Donald a confirmé qu'il y avait maintenant plus de 3000 cas de la COVID-19 aux États-Unis.

Donald Trump a appelé lundi les Américains à éviter tout rassemblement de plus de 10 personnes afin de tenter de contenir l’épidémie de nouveau coronavirus, qui pourrait selon lui prendre fin en juillet ou en août aux Etats-Unis.

“Mon administration recommande que tous les Américains, y compris les plus jeunes et en bonne santé (...) évitent les regroupements de plus de 10 personnes”, a déclaré le président des États-Unis lors d’une conférence de presse depuis la Maison-Blanche.

“Il me semble que si nous faisons un très bon travail (...) les gens parlent de juillet, août, quelque chose comme ça”, a-t-il ajouté, interrogé sur la durée de l’épidémie.

Les États-Unis “envisagent” la construction d’hôpitaux temporaires pour faire face à la pandémie de nouveau coronavirus.

Interrogé sur la possibilité de faire intervenir l’armée pour “construire des installations temporaires pour les patients”, le président américain a répondu: “Nous l’envisageons, nous en avons entendu parler”.

Une récession?

Une récession est possible aux États-Unis à cause de la pandémie de nouveau coronavirus, a indiqué Donald Trump.

Interrogé sur la question, le président a répondu: “C’est peut-être possible”. “Nous ne pensons pas en termes de récession. Nous pensons en termes de virus”, a ajouté le président américain.

“Inutile” de reporter les primaires présidentielles

Trump a jugé “inutile” de reporter à cause de la pandémie les primaires présidentielles prévues mardi dans quatre États américains.

“Je laisse aux États le soin de décider, c’est une chose importante que de reporter une élection (...) mais je pense que les reporter est inutile”, a-t-il dit depuis la Maison-Blanche.