François Legault tient mordicus au projet de loi 61

«Les Québécois souhaitent qu’on travaille ensemble, a-t-il lancé comme message aux trois partis de l’opposition. Si c’est nécessaire de la (session parlementaire) prolonger pour être capable d’adopter ce projet loi, on est prêt à le faire. On a ce devoir pour le bien de l’ensemble des Québécois.»

Le projet de loi 61 vise à prolonger l’état d’urgence sanitaire «jusqu’à ce que le gouvernement y mette fin» et accélérer 202 projets d’infrastructures dans le but de relancer l’économie.



Aussitôt déposé, le projet de loi 61 a soulevé l’ire des partis d’opposition, qui ont dit constater que le gouvernement s’arrogeait tous les pouvoirs pour pouvoir brûler des étapes et éliminer plusieurs «contre-pouvoirs», telle la possibilité de contester une expropriation.

M. Legault s’est dit ouvert à faire des aménagements ou à inclure ou exclure certains projets d’infrastructure. Il a dit toutefois qu’il aimerait mieux comprendre les inquiétudes des oppositions.

Les oppositions ont dit que le gouvernement n’avait pas besoin de ce projet de loi pour accélérer les projets d’infrastructures, ce que réfute François Legault.

État de la situation

Le bilan de la pandémie de coronavirus s’est alourdi de 45 pertes de vie entre lundi et mardi, pour un total de 5029 morts.

Le plus récent bilan fait état de 138 nouveaux cas, gonflant le nombre total de personnes infectées à 53 185.

Bilan présenté à 11h mardi: 5029 morts (+45)

53 185 cas confirmés (+138)

961 personnes hospitalisées (-15)

117 personnes aux soins intensifs (-4)

Le nombre d’hospitalisations a diminué de 15 pour atteindre un cumul de 961. Parmi celles-ci, 117 personnes se trouvent aux soins intensifs, une diminution de quatre.

Soixante-trois infections s’étaient ajoutées dans la région de Montréal, pour un total de 26 351; on en avait ajouté 83 entre dimanche et lundi. On comptait 5617 cas à Laval et 7385 en Montérégie, des hausses respectives de 12 et 36 cas.

La situation était stable partout ailleurs dans la province.

Avec La Presse canadienne.