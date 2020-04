Après les annonces des plans de réouverture des écoles, des services de garde et de certaines entreprises, le gouvernement du Québec a présenté mercredi les modalités pour la réouverture graduelle de certaines régions.

À partir du 4 mai, les contrôles policiers seront retirés des régions des Laurentides, de Lanaudière, de Chaudière-Appalaches et de la ville de Rouyn-Noranda.

Le lundi 11 mai, les allées et venues ne seront plus contrôlées à l’entrée de l’Outaouais, excepté à Gatineau, de l’Abitibi-Témiscamingue, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la ville de La Tuque. Une semaine plus tard, ce sera au tour des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, de Charlevoix et de la Côte-Nord.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a fait ces annonces en remplacement de François Legault lors de la conférence de presse quotidienne.

Elle précise que les déplacements superflus d’une région à une autre doivent être évités. Si jamais la pandémie reprend de plus belle, le gouvernement reverra ce calendrier, a-t-elle souligné.

Elle a rappelé que les Québécois doivent toujours respecter les mesures de distanciation et les règles sanitaires de base comme le lavage des mains.

Mme Guilbault a également annoncé qu’environ 400 militaires devraient ou sont arrivés au Québec pour prêter main-forte dans huit résidences pour personnes âgées.

Plus de détails à venir.

EN DIRECT: la conférence de presse du gouvernement