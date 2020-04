François Legault évoque la reprise de la vie normale... sous conditions

Legault a voulu revenir sur les scénarios présentés mardi. Selon lui, deux données sont rassurantes. D’abord, les projections sur les hospitalisations et le nombre de personnes aux soins intensifs. Les chiffres présentés n’occasionneraient pas un débordement, a-t-il assuré. Par ailleurs, le scénario actuel au Québec est beaucoup plus proche des scénarios positifs, a-t-il soutenu.

Une bonne nouvelle, a souligné le premier ministre, qui a parlé de «lumière au bout du tunnel» et a évoqué une victoire éventuelle dans cette bataille, de même que la réouverture des commerces. «On n’est pas encore rendu-là», a-t-il toutefois averti.



Les aînés: une priorité

Les «remerciements du jour» sont allés au personnel en CHSLD. Du renfort s’en vient, a dit le premier ministre.

«On le dit depuis le début, les personnes âgées ne sont pas plus à risque d’avoir le virus, mais elles sont beaucoup plus à risque que les autres d’avoir de graves conséquences si elles ont le virus», a tenu à rappeler le premier ministre, confirmant que du personnel médical était actuellement réaffecté vers des CHSLD et des résidences pour personnes âgées.

Legault a aussi indiqué qu’à partir des prochains jours, des tests systématiques seront faits pour tout le monde dans les CHSLD, autant chez le personnel que chez les résidents.

Quelque 450 médecins seront mis à contribution, a ensuite précisé la ministre de la Santé Danielle McCann. Des infirmières, des préposés aux bénéficiaires et des gestionnaires viendront s’ajouter dans des équipes dédiées. Par ailleurs, 500 infirmières se sont réinscrites au Tableau de l’Ordre des infirmières à la suite de l’appel qui avait déjà été lancé, a-t-elle ajouté.

