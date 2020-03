La COVID-19 a tristement fauché la vie de 10 autres personnes au Québec, a annoncé vendredi le premier ministre François Legault. Cette maladie a tué 18 Québécois jusqu’à maintenant.

Il y a aussi 141 personnes hospitalisées dans les établissements de soins au Québec, dont 50 se trouvent aux soins intensifs.

Cela signifie 35 hospitalisations de plus que la veille et sept personnes de plus aux soins intensifs.

Ce bilan des cas hospitalisés est une donnée particulièrement importante à surveiller, selon les autorités de santé publique, car elle comptabilise les cas les plus graves, soit ceux qui mettront le plus de pression sur le système de santé.

Il y a près de 1000 personnes infectées à la COVID-19 à Montréal et, au total, 2021 au Québec. À l’échelle de la province, cela représente une hausse de 392 cas depuis la veille.

Le premier ministre n’a pas été en mesure de préciser combien de personnes avaient été testées pour la COVID-19 à ce jour, puisque des «vérifications» sont en cours. En date de jeudi, plus de 36 000 personnes avaient été testées.