Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie liée au nouveau coronavirus dans le monde.

Plus de 257 000 morts

L’épidémie a fait au moins 257 687 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7h.

Plus de 3 675 869 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 71 078 décès pour plus de 1,2 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (29 427), l’Italie (29 315 morts), l’Espagne (25 857) et la France (25 531).

La Russie est devenue le cinquième pays d’Europe et le sixième dans le monde en nombre de cas (165 929, avec 1537 décès).

Étape décisive en Allemagne

L’Allemagne veut franchir mercredi une étape décisive dans le déconfinement en autorisant la réouverture de tous les magasins et écoles à partir de mai, selon un projet d’accord entre le gouvernement et les régions obtenu par l’AFP.

Depuis le début du déconfinement allemand le 20 avril, le nombre de nouvelles infections au coronavirus “est resté faible” et “aucune nouvelle vague” de contamination n’est observée à ce jour, souligne le texte justifiant une nouvelle étape.

“Récession historique”

La Commission européenne prévoit une récession “historique” dans l’Union européenne cette année en raison de la pandémie, avec une chute record du produit intérieur brut (PIB) de 7,7% en zone euro, puis un rebond de 6,3% en 2021, selon ses prévisions économiques publiées mercredi.