Nouveaux bilans, nouvelles mesures, faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19, qui a fait plus de 217 000 morts sur la planète.

Déconfinements prudents en France et en Espagne

“Nous allons devoir vivre avec le virus”, a prévenu le premier ministre français Edouard Philippe en présentant mardi à l’Assemblée nationale un plan de déconfinement qui doit débuter le 11 mai. Il sera progressif et différencié selon les départements, s’appuyant beaucoup sur les autorités locales.

Le plan prévoit des tests massifs, la réouverture progressive des écoles, des commerces (sauf cafés et restaurants qui rouvriront plus tard) et le port obligatoire du masque dans les transports publics.

En Espagne, le déconfinement à partir du 9 mai se fera par “phases” jusqu’à “fin juin” en fonction de l’évolution de la pandémie. Mais les écoles resteront fermées jusqu’en septembre, comme en Italie.

Masques partout en Allemagne

Le port du masque dans les commerces est devenu obligatoire mercredi dans toute l’Allemagne. Après les transports publics, Berlin a décidé d’imposer le masque dans les magasins. Les 15 autres Länder (États) avaient pris une mesure similaire la semaine dernière.

“Au travail”, dit le ministre français de l’Économie

Le ministre de l’Économie français Bruno Le Maire, a appelé mercredi un “maximum de Français à reprendre le travail” et à “préparer collectivement la reprise économique” après le déconfinement prévu le 11 mai. Aucun plan de relance de l’économie ne sera annoncé avant septembre, a toutefois précisé le ministre, insistant sur le besoin d’un plan de relance européen.

Plus 217 000 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait plus de 217 439 morts dans le monde depuis l’apparition de la maladie en Chine en décembre et 3 104 331 cas ont été recensés sur la planète, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mercredi à 7h.