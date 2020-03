Ralentissement du COVID-19 : 3 choses à savoir

1) Un important ralentissement de l’épidémie en Chine

2) L’importance d’aplatir la courbe

Dans plusieurs pays, dont les États-Unis, on n’est pas encore arrivé à ralentir la progression de l’épidémie, soit en raison de délais importants dans l’application des tests de dépistage, soit en raison du manque de kits de dépistage. À titre d’exemple, le 10 mars, le New York Times révélait que le Centre de contrôle et de prévention des maladies (CDC) avait traité environ 8500 prélèvements nasaux depuis l’éclosion de l’épidémie. Comparativement, au début de mars, la Corée du Sud avait atteint les 10 000 prélèvements… par jour.

3) Combien de temps avant que l’épidémie ne ralentisse

Avec ses efforts massifs de dépistage et de prévention, il aura fallu à la Corée du Sud 41 jours pour diminuer le nombre quotidien de nouveaux cas, à partir du moment de la première infection connue. Ou 11 jours, si on calcule plutôt à partir du 19 février, jour où le nombre de cas d’infection a bondi, passant de 2 à 34.

D’un autre côté, une perspective pessimiste se trouve en Italie : il y a trois semaines, rappelle la journaliste canadienne Julia Belluz, il n’y avait que trois cas confirmés. En date du 11 mars, il y avait 12 000 cas et 800 décès, les plus hauts chiffres du monde, après la Chine. En dépit d’une quarantaine commencée dans le nord et étendue il y a quelques jours au reste du pays, les hôpitaux italiens débordaient cette semaine, au point de devoir retarder des chirurgies et de rationner des soins. Il est également possible que ces résultats soient atypiques du fait qu’il s’agit de la population la plus âgée d’Europe occidentale.