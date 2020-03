Plus d’un milliard de personnes à travers la planète sont désormais assignées à résidence et les barrages se renforcent encore lundi, avec un confinement général notamment en Grèce.

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images Lundi, il n'y avait pratiquement personne sur La Rambla, avenue de Barcelone habituellement très achalandée.

Le Canada a d’ores et déjà pris la “décision difficile” de ne pas y envoyer d’équipes et une majorité des athlètes américains seraient pour un report.

Le constructeur aéronautique européen Airbus annule le versement de dividendes à ses actionnaires au titre de l’année 2019, et reprend au ralenti sa production en Espagne et en France.

Au moins 15 189 morts dans le monde

Le nouveau coronavirus a fait au moins 15 189 morts dans le monde depuis son apparition en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 7h. Plus de 341 300 cas d’infection sont diagnostiqués dans 174 pays.

L’Italie compte compte 5476 morts pour 59 138 cas.

La Chine, où l’épidémie a débuté fin décembre, dénombre 81 093 cas (39 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 3270 décès (9 nouveaux), et 72 703 guérisons.

Les pays les plus touchés après l’Italie et la Chine sont l’Espagne avec 2182 morts pour 33 089 cas, l’Iran avec 1812 morts (23 049 cas), la France avec 674 morts (16 018 cas) et les États-Unis avec 471 morts (35 224 cas).

Course contre la montre pour un vaccin

La Chine a entamé son premier essai clinique pour tester un vaccin, au moment où plusieurs pays sont engagés dans une course pour découvrir un moyen de combattre l’agent pathogène.

La Russie a commencé à tester un vaccin sur des animaux.

Un essai clinique a été lancé dimanche dans au moins sept pays européens pour tester quatre traitements expérimentaux contre le coronavirus. Il va inclure en tout 3.200 patients, dont 800 Français.

Durcissements aux frontières

Hong Kong interdit désormais toute entrée aux non-résidents.

Les Emirats arabes unis ferment les centres commerciaux et restaurants. Les étrangers ayant habituellement le droit de résidence sont interdits d’entrée jusqu’à nouvel ordre.

Les passagers des vols internationaux à destination de Pékin doivent désormais effectuer une escale préalable dans une ville chinoise afin d’y subir des examens médicaux.